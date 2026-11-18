В торговых центрах Костаная молодые люди и их родители могут проконсультироваться по вопросам призыва и военной службы. Выездные встречи проводит городское управление по делам обороны. Прийти на консультацию может любой желающий.

С посетителями работают военные юристы и психологи. Они объясняют, как проходит призыв, какие права есть у призывников и какие гарантии предусмотрены для военнослужащих. Молодым людям также рассказывают, как получить военное образование и построить карьеру в Вооружённых силах.

Как рассказала представитель департамента по делам обороны Костанайской области Адия Нурпеисова, выездные консультации проводят вторую неделю. Молодые люди часто приходят вместе с родителями, у которых, по её словам, много вопросов о службе.

«Мы в рамках своей компетенции на все возможные вопросы полностью консультируем. В случае дополнительных вопросов мы обмениваемся контактами, далее уже продолжаем работу непосредственно в военкомате», — рассказал Адлет Бурумбай, начальник группы воспитательной и идеологической работы управления по делам обороны города Костаная.

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