Ограничение ввели 18 ноября в 23:00 из-за ухудшения погодных условий. Оно действует для всех видов автотранспорта, оборудованного летними шинами.

Движение закрыли на следующих участках:

Открыть участки планируют 19 ноября в 08:00. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру 1403.

В торговых центрах Костаная молодые люди и их родители могут проконсультироваться по вопросам призыва и...

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