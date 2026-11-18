Срочная помощь на дому — как в Казахстане разделили вызовы между скорой и поликлиниками
По данным Минздрава Казахстана за ноябрь 2025 года, при поликлиниках страны открыли 660 отделений неотложной...
Ограничение ввели 18 ноября в 23:00 из-за ухудшения погодных условий. Оно действует для всех видов автотранспорта, оборудованного летними шинами.
Движение закрыли на следующих участках:
Открыть участки планируют 19 ноября в 08:00. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по номеру 1403.
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