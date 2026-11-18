По данным Минздрава Казахстана за ноябрь 2025 года, при поликлиниках страны открыли 660 отделений неотложной помощи. Ведомство также сообщило о работе 995 мобильных бригад.
В часы работы поликлиник, с 08:00 до 20:00, неотложную помощь прикреплённым пациентам оказывают организации первичной медико-санитарной помощи. В Минздраве рассчитывают, что это позволит быстрее обслуживать вызовы на дом и снизить нагрузку на скорую.
При угрозе жизни пациентам по-прежнему требуется экстренная помощь службы скорой медицинской помощи.
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