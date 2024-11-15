Уже созданные аккаунты детей в соцсетях могут проверить после введения возрастных ограничений. Если они не будут соответствовать новым требованиям, их могут удалить. Об этом 18 ноября на брифинге Курултая рассказал депутат Александр Данилов, передаёт Zakon.kz.

«Мы обсуждали вопрос удаления аккаунтов – это самая серьезная мера из предусмотренных. Наша позиция – сделать переходный период и внедрение закона максимально плавными, чтобы не создавать серьезных проблем. В рабочей группе мы сейчас разрабатываем механизмы, по которым закон будет применяться после вступления в силу», – сказал депутат.

Продолжительность переходного периода пока не определена. Рабочая группа также обсуждает, как помешать подросткам повторно зарегистрироваться, указав неверный возраст. Среди предложений Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития — привязка устройства или номера телефона к пользователю.

По словам Данилова, при разработке правил изучают опыт Австралии, Турции и Евросоюза. Депутат подчеркнул, что важно сохранить детям доступ к образовательному контенту.

Пока обсуждается общая концепция законопроекта. Конкретные механизмы применения норм, по словам депутата, планируют рассмотреть после второго чтения.

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