После проверки списка граждан, нуждающихся в жилье, с учёта сняли 52 535 человек. Как сообщили в банке, у всех них есть жильё на праве индивидуальной собственности.
Проверку провели после вступления в силу поправок в закон РК «О жилищных отношениях». С 14 сентября 2026 года ставить граждан на жилищный учёт и проверять сведения о тех, кто уже на нём состоит, можно без отдельного согласия на сбор и обработку персональных данных.
Далее банк продолжит проверять сведения о гражданах, у которых есть жильё в общей совместной собственности. Снимать их с учёта будут при наличии предусмотренных законом оснований.
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