В регионах Казахстана планируют построить поликлиники, районные больницы, перинатальные центры, детские медучреждения и специализированные подразделения. О планах строительства около 70 объектов министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила 29 октября 2026 года на заседании Правительства, сообщает rus.baq.kz
Общая площадь объектов, которые планируют построить и обновить, составит около 1,8 млн квадратных метров. Планы по расширению и модернизации коечного фонда охватывают 9,2 тыс. мест. Пропускную способность амбулаторных учреждений рассчитывают увеличить более чем на 5,3 тыс. посещений за смену.
При планировании строительства будут учитывать демографическую ситуацию и потребность жителей каждого региона в медицинской помощи. Сроки строительства и открытия отдельных объектов будут зависеть от дальнейших решений и финансирования.
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