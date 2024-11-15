Принимающая сторона должна уведомить органы внутренних дел о прибытии иностранного гражданина в течение трёх рабочих дней со дня его въезда в Казахстан. Об этом напомнили в прокуратуре Астаны.
Подать уведомление обязан тот, кто принимает иностранца, — работодатель, собственник жилья или гостиница. Допустимый срок пребывания зависит от гражданства, вида визы и основания въезда. Подача уведомления этот срок не продлевает.
Иностранным гражданам, которые планируют остаться в Казахстане дольше, необходимо заранее оформить законное основание для дальнейшего пребывания. В прокуратуре напомнили, что за нарушение миграционных правил административная ответственность предусмотрена как для иностранцев, так и для принимающей стороны.
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