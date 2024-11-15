Принимающая сторона должна уведомить органы внутренних дел о прибытии иностранного гражданина в течение трёх рабочих дней со дня его въезда в Казахстан. Об этом напомнили в прокуратуре Астаны.

Подать уведомление обязан тот, кто принимает иностранца, — работодатель, собственник жилья или гостиница. Допустимый срок пребывания зависит от гражданства, вида визы и основания въезда. Подача уведомления этот срок не продлевает.

Иностранным гражданам, которые планируют остаться в Казахстане дольше, необходимо заранее оформить законное основание для дальнейшего пребывания. В прокуратуре напомнили, что за нарушение миграционных правил административная ответственность предусмотрена как для иностранцев, так и для принимающей стороны.

Один визит вместо нескольких: что хотят изменить в поликлиниках Казахстана В Казахстане врачи смогут оказывать несколько медицинских услуг за один визит, если Минздрав утвердит изменения...