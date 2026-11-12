В микрорайоне Кунай в Костанае родители решили провести собрание по поводу школы, которую начали строить в 2021 году. Здание рассчитано на 900 учеников. Пока оно закрыто, действующая школа 1971 года постройки переполнена, и многие семьи возят детей на занятия в другие микрорайоны города.

Житель Куная Арман Салинов рассказал, что ежедневно возит троих детей в школу и детский сад. Из-за разных смен и расписания семье приходится ездить несколько раз в день. По его словам, эти поездки отнимают столько времени, что супруга пока не может выйти на работу.

В январе 2024 года в строящейся школе обрушилась часть кровли спортзала. После этого его восстановление выделили в отдельный проект и поручили другой компании. По данным областного управления строительства, обследование показало, что усилить нужно несущие конструкции всего здания.

Первоначальный подрядчик, ТОО «ПКФ „Гренада“», считает здание безопасным и оценивает его готовность в 90%. По словам директора компании Виктора Белоусова, подрядчик потратил 303 млн тенге на содержание объекта, дополнительные работы, демонтаж конструкций спортзала и консервацию здания. Компания предложила управлению возместить эти расходы и заявила, что в таком случае сможет за свой счёт завершить работы за два месяца и сдать школу к третьей четверти.

В управлении строительства готовность школы оценивают в 85%. По данным ведомства, работы в спортзале завершены, а проект усиления несущих конструкций ещё разрабатывают. После государственной экспертизы объявят конкурс на дополнительные работы. Открытие школы планируют на 2027 год. Точную дату и объём дополнительных расходов пока не назвали.

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