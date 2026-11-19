В Костанайской области 20 ноября осадков не ожидается. На севере, востоке и юге региона прогнозируют туман. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с.

Ночью температура опустится до −5…−10 °C, на юге области ожидается −2 °C. Днём будет от 0 до +5 °C.

В Костанае прогнозируют переменную облачность и туман, без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с. Ночью ожидается −6…−8 °C, днём — от 0 до +2 °C.

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