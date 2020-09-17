21 человек утонул в Костанайской области за купальный сезон

С начала года на акваториях области утонуло 21 человек, из них 4 детей и подростков. За аналогичный период 2019 года на акваториях области утонуло 20 человек, из них 5 детей и подростков.

В период купального сезона утонуло 18 человек, из них в состоянии алкогольного опьянения 6 человек, при рыбной ловле без спасательных средств 4 человека, недооценка собственных сил 5 человек, оставление детей без присмотра взрослых 3 факта. В период карантинных мероприятий утонул 1 человек. После окончания купального сезона при рыбной ловле без спасательных средств утонуло 2 человека.

Все несчастные случаи произошли на необорудованных, для купания водоемах.

С начала купального сезона органами гражданской защиты совместно с местными исполнительными органами и Департаментом полиции организовано 2 368 рейдовых мероприятий, в ходе которых проинструктировали правилам безопасного поведения на воде 31 476 человек, вручено более 36 808 экземпляров агитационных материалов. При поддержке местных исполнительных органов установлено 440 предупреждающих аншлагов «Купание запрещено».

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции привлечено к административной ответственности:

в виде предупреждения по статье 364 КоАП РК «Купание в запрещенных места» 77 человек.

101 человек было оштрафовано по статье 440 КоАП РК «Распитие спиртных напитков в общественных местах», на общую сумму 783 470 тенге.

В целом по области установилась прохладная погода и в целях безопасности наших граждан Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области рекомендует, в случае выезда на водоемы с использованием плавательных средствах в обязательном порядке одевать спасательные жилеты, а также при себе иметь средства связи

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