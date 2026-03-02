В Костанае состоялся одноимённый форум, посвящённый вопросам безопасности несовершеннолетних. Инициатором выступил Департамент полиции Костанайской области. Участники обсудили профилактику подростковой преступности, буллинг и межведомственное взаимодействие.
Статистика подростковой преступности
По данным полиции, за последние три года подростковая преступность в регионе сохраняет тенденцию к снижению. В структуре правонарушений среди несовершеннолетних преобладают кражи, угоны транспортных средств и причинение лёгкого вреда здоровью.
Почти 45% всех преступлений, совершённых подростками, приходится на Костанай. Кроме того, в прошлом году зарегистрировано четыре случая, когда несовершеннолетние выступали в роли закладчиков наркотических средств.
Буллинг и ответственность школ
Актуальной остаётся проблема травли детей. За год в регионе выявлен 21 факт буллинга, больше всего — в Аркалыке.
В полиции отмечают, что педагоги не всегда своевременно сообщают о подобных случаях в правоохранительные органы. За несоблюдение требований два должностных лица были привлечены к ответственности.
Преступления против несовершеннолетних
Отдельную обеспокоенность вызывает рост преступлений, совершённых в отношении детей. По итогам года их количество увеличилось на 28%.
Особую тревогу у специалистов вызывает структура преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
Межведомственная профилактика
В полиции считают, что для снижения уровня подростковой преступности необходимо не только реагировать на факты правонарушений, но и своевременно выявлять группы риска, усиливать адресную работу с семьями и противодействовать киберугрозам.
Представители органов образования поддержали эту позицию и подчеркнули необходимость создания безопасной и поддерживающей образовательной среды в школах. Планируется, что обсуждение мер профилактики будет продолжено в течение года.
