В Костанае состоялся одноимённый форум, посвящённый вопросам безопасности несовершеннолетних. Инициатором выступил Департамент полиции Костанайской области. Участники обсудили профилактику подростковой преступности, буллинг и межведомственное взаимодействие.

Статистика подростковой преступности

По данным полиции, за последние три года подростковая преступность в регионе сохраняет тенденцию к снижению. В структуре правонарушений среди несовершеннолетних преобладают кражи, угоны транспортных средств и причинение лёгкого вреда здоровью.

Почти 45% всех преступлений, совершённых подростками, приходится на Костанай. Кроме того, в прошлом году зарегистрировано четыре случая, когда несовершеннолетние выступали в роли закладчиков наркотических средств.

Буллинг и ответственность школ

Актуальной остаётся проблема травли детей. За год в регионе выявлен 21 факт буллинга, больше всего — в Аркалыке.

В полиции отмечают, что педагоги не всегда своевременно сообщают о подобных случаях в правоохранительные органы. За несоблюдение требований два должностных лица были привлечены к ответственности.

Преступления против несовершеннолетних

Отдельную обеспокоенность вызывает рост преступлений, совершённых в отношении детей. По итогам года их количество увеличилось на 28%.

Особую тревогу у специалистов вызывает структура преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Межведомственная профилактика

В полиции считают, что для снижения уровня подростковой преступности необходимо не только реагировать на факты правонарушений, но и своевременно выявлять группы риска, усиливать адресную работу с семьями и противодействовать киберугрозам.

Представители органов образования поддержали эту позицию и подчеркнули необходимость создания безопасной и поддерживающей образовательной среды в школах. Планируется, что обсуждение мер профилактики будет продолжено в течение года.

