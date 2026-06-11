USD 487.76 EUR 562.39 RUB 6.75

Костанай-Су предупредил об отключении холодной воды

— Сегодня, 17:02
вода

pixabay.com


ГКП «Костанай-Су» сообщило о временном отключении холодного водоснабжения в связи с подключением нового объекта к сетям водоснабжения.

Подача питьевой воды будет прекращена 16 июня 2026 года с 09:00 до 23:00.

Отключение затронет следующие адреса:

Социальные объекты:

  • ул. К. Батыра, 31 (ЦОН);
  • ул. Курганская, 8 (ТОО «ЭПК Форфайт», КЭЦ);
  • ул. Курганская, 8/1 (банкетный зал К-8).

Предприятия:

  • ул. Л. Чайкиной, 91 (Alpha 2050);
  • ул. Узкоколейная, 1а, 1б, 1в;
  • ул. Узкоколейная, 9/3 (Мибеко);
  • ул. Узкоколейная, 9в (Вадиса-М).

В коммунальном предприятии принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали заранее сделать необходимый запас воды.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.