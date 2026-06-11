Костанай-Су предупредил об отключении холодной воды

Жаңалықтар - 11.06.26
Жаңалықтар - 11.06.26-видео https://youtu.be/DHYNNkurdnk
ГКП «Костанай-Су» сообщило о временном отключении холодного водоснабжения в связи с подключением нового объекта к сетям водоснабжения.
Подача питьевой воды будет прекращена 16 июня 2026 года с 09:00 до 23:00.
Отключение затронет следующие адреса:
В коммунальном предприятии принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали заранее сделать необходимый запас воды.
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