Костанай-Су предупредил об отключении холодной воды





ГКП «Костанай-Су» сообщило о временном отключении холодного водоснабжения в связи с подключением нового объекта к сетям водоснабжения.

Подача питьевой воды будет прекращена 16 июня 2026 года с 09:00 до 23:00.

Отключение затронет следующие адреса:

Социальные объекты:

ул. К. Батыра, 31 (ЦОН);

ул. Курганская, 8 (ТОО «ЭПК Форфайт», КЭЦ);

ул. Курганская, 8/1 (банкетный зал К-8).

Предприятия:

ул. Л. Чайкиной, 91 (Alpha 2050);

ул. Узкоколейная, 1а, 1б, 1в;

ул. Узкоколейная, 9/3 (Мибеко);

ул. Узкоколейная, 9в (Вадиса-М).

В коммунальном предприятии принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали заранее сделать необходимый запас воды.