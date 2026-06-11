Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервисов Meta.
Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы поступают из разных стран, включая Казахстан. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к веб-версиям приложений, невозможности обновить ленту, опубликовать новые записи и войти в свои аккаунты. У некоторых сервисы автоматически выходят из учетных записей.
Представитель Meta Энди Стоун сообщил в социальной сети X, что компании известно о возникших неполадках. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением работы сервисов.
«Мы возвращаемся, хотя для полного восстановления всех сервисов может потребоваться некоторое время», — написал Энди Стоун.
Жаңалықтар - 11.06.26
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