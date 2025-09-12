В Таразе женщина обвинила сына в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщалось, что 41-летняя жительница Тараза подала заявление в полицию и обвинила своего 22-летнего сына в изнасиловании.

В полиции факт подтвердили.

«Управлением полиции города Тараза по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса РК. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он водворен в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование дела», – прокомментировали 12 сентября в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

"Письмо учителю" - Алёшина Ирина Александровна Уважаемая , любимый учитель всей моей семьи! Я хочу от всего сердца поблагодарить Вас за...

"Письмо учителю" - Жукова Лилия Александровна От имени всех первоклассников и их родителей хотим выразить искреннюю благодарность учителю школы номер 6...

"Письмо учителю" - Зимовец Татьяна Николаевна Когда я впервые переступил порог школы, моим первым учителем оказалась Зимовец Татьяна Николаевна. За четыре...