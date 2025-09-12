В Таразе женщина обвинила сына в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщалось, что 41-летняя жительница Тараза подала заявление в полицию и обвинила своего 22-летнего сына в изнасиловании.
В полиции факт подтвердили.
«Управлением полиции города Тараза по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса РК. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он водворен в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование дела», – прокомментировали 12 сентября в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.
"Письмо учителю" - Жукова Лилия Александровна
"Письмо учителю" - Зимовец Татьяна Николаевна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.