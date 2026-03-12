В Казахстане участились случаи вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщает Polisia.kz, чаще всего подросткам через социальные сети и мессенджеры предлагают так называемый «легкий заработок» в роли «закладчиков».
Как подростков вербуют в наркобизнес
Подобные предложения распространяют организаторы интернет-наркомагазинов. Пользуясь доверчивостью молодых людей и их желанием быстро заработать, они вербуют несовершеннолетних в преступную деятельность.
Подростки нередко соглашаются на такую «работу», не осознавая серьезных правовых последствий и фактически становясь участниками незаконного оборота наркотиков.
Подростки попадают в ловушку преступных схем
Нередко несовершеннолетние оказываются в своеобразной ловушке. Администраторы наркомагазинов используют шантаж и угрозы, оказывают психологическое давление и не позволяют подросткам отказаться от дальнейшего участия в преступной деятельности.
По данным правоохранительных органов, с начала года уже задержаны 23 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Какая ответственность грозит за наркопреступления
Согласно уголовному законодательству Казахстана, за наркопреступления предусмотрены серьезные наказания:
-
незаконное хранение наркотиков — до 7 лет лишения свободы;
-
изготовление, перевозка и сбыт — от 7 до 12 лет лишения свободы;
-
пропаганда и реклама наркотиков — до 6 лет лишения свободы.
Уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет, а по отдельным статьям — с 14 лет.
МВД обратилось к родителям и молодежи
Начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов призвал родителей быть внимательнее к детям.
— Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям: интересуйтесь их окружением, интернет-активностью и источниками дохода.
Уважаемая молодежь! 23 подростка уже допустили ошибку. Не становитесь на их путь. Выбирайте здоровье, образование, спорт и законный заработок, — отметил он.
В МВД также призывают граждан проявлять бдительность и сообщать о фактах распространения наркотиков. Любая поступившая информация будет рассмотрена правоохранительными органами.
До этой даты осталось совсем немного: водителей Костанайской области предупредили
Штраф за плохую память официально появился в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.