За последние дни на дорогах нашей страны произошли сразу три трагедии, которые потрясли общественность, сообщает Polisia.kz.

11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек. 14 сентября — еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли 5 человек также из-за выезда на встречную полосу движения. — Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты, — передает заместитель председателя кометита административной полиции МВД РК Галым Саргулов.

По каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших.

«Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения: дорога не прощает ошибок! Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности — эти ошибки убивают, — обращается к гражданам Галым Саргулов. Министерство внутренних дел усиливает меры контроля на дорогах. Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание — техническому состоянию транспорта и ответственности водителей. Но безопасность — это не только работа полиции. Это личная дисциплина каждого. Берегите свою жизнь и жизни тех, кто рядом с вами. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого», — отметили в МВД.

