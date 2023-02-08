-28 и метель. Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

По данным синоптиков, ночью 9 февраля на севере области, днем на большей части области снег.

На севере, западе области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

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Температура воздуха ночью 19-24, на востоке области 28, днем 9-14, на востоке области 17

мороза.

В Костанае будет переменная облачность, утром и днем снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 21-23, днем 11-13 мороза.

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