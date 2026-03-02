В Костанайской области за прошедшие выходные зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Об этом сообщили в полиции региона.

В двух случаях произошли наезды на пешеходов. Один инцидент зафиксирован в Рудном на улице Корчагина, второй — в Костанае на улице Воинов-интернационалистов. По информации правоохранительных органов, в обоих случаях люди были сбиты на нерегулируемых пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что за год количество ДТП в регионе увеличилось более чем на 10 процентов. В Костанае рост составил 22 процента.

В полиции связывают увеличение числа аварий с ростом автопарка. За последние пять лет количество автомобилей в области выросло на 66 тысяч и в настоящее время превышает 282 тысячи единиц.

