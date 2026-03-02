USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

282 тысячи автомобилей и больше аварий: новые данные полиции Костаная

— Сегодня, 17:19
Изображение для новости: 282 тысячи автомобилей и больше аварий: новые данные полиции Костаная

Фото ДП

В Костанайской области за прошедшие выходные зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Об этом сообщили в полиции региона.

В двух случаях произошли наезды на пешеходов. Один инцидент зафиксирован в Рудном на улице Корчагина, второй — в Костанае на улице Воинов-интернационалистов. По информации правоохранительных органов, в обоих случаях люди были сбиты на нерегулируемых пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что за год количество ДТП в регионе увеличилось более чем на 10 процентов. В Костанае рост составил 22 процента.

В полиции связывают увеличение числа аварий с ростом автопарка. За последние пять лет количество автомобилей в области выросло на 66 тысяч и в настоящее время превышает 282 тысячи единиц.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.