В Костанайской области за прошедшие выходные зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Об этом сообщили в полиции региона.
В двух случаях произошли наезды на пешеходов. Один инцидент зафиксирован в Рудном на улице Корчагина, второй — в Костанае на улице Воинов-интернационалистов. По информации правоохранительных органов, в обоих случаях люди были сбиты на нерегулируемых пешеходных переходах.
Ранее сообщалось, что за год количество ДТП в регионе увеличилось более чем на 10 процентов. В Костанае рост составил 22 процента.
В полиции связывают увеличение числа аварий с ростом автопарка. За последние пять лет количество автомобилей в области выросло на 66 тысяч и в настоящее время превышает 282 тысячи единиц.
