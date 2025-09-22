Министерство просвещения РК для педагогов дошкольного, среднего и специального образования проводит системные курсы по развитию предметных и цифровых компетенций, а также по инклюзивному обучению с учётом их профессионального профиля.

В прошлом году в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» более 80 тысяч педагогов прошли бесплатные курсы. Среди них 57,8 процента — учителя сельских школ. С начала текущего года такими курсами уже охвачено свыше 39 тысяч педагогов.

С сентября по декабрь 2025 года в Казахстане более 30 тысяч педагогов примут участие в курсах повышения квалификации. Программы охватывают учителей начальных классов, общественно-гуманитарных и естественно-математических дисциплин. Кроме того, часть слушателей пройдёт курсы по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровым компетенциям.

Из них 43 курса по 80 часов проходят в офлайн-формате, а два масштабных курса организованы онлайн. Особое внимание уделено программам «Формирование базовых компетенций педагогов, реализующих инклюзивное образование», «Основы финансовой грамотности», «Учебный процесс и ИИ: генеративные модели и искусство промт-инжиниринга», а также курсам для педагогов «Келешек мектептері».

