Министерство просвещения РК для педагогов дошкольного, среднего и специального образования проводит системные курсы по развитию предметных и цифровых компетенций, а также по инклюзивному обучению с учётом их профессионального профиля.
В прошлом году в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» более 80 тысяч педагогов прошли бесплатные курсы. Среди них 57,8 процента — учителя сельских школ. С начала текущего года такими курсами уже охвачено свыше 39 тысяч педагогов.
С сентября по декабрь 2025 года в Казахстане более 30 тысяч педагогов примут участие в курсах повышения квалификации. Программы охватывают учителей начальных классов, общественно-гуманитарных и естественно-математических дисциплин. Кроме того, часть слушателей пройдёт курсы по инклюзивному образованию, лидерству, инновациям и цифровым компетенциям.
Из них 43 курса по 80 часов проходят в офлайн-формате, а два масштабных курса организованы онлайн. Особое внимание уделено программам «Формирование базовых компетенций педагогов, реализующих инклюзивное образование», «Основы финансовой грамотности», «Учебный процесс и ИИ: генеративные модели и искусство промт-инжиниринга», а также курсам для педагогов «Келешек мектептері».
Экспресс-тесты на наркотики прошли студенты в Костанае
"Письмо учителю" - Волосян Надежда Петровна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.