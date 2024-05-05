Более 300 жителей в Костанайской области объявлены банкротами

В Костанайской области заявления на признание себя банкротами подали 1864 человека. На процедуру внесудебного банкротства могут претендовать физические лица, которые подходят под ряд критериев. Но, как отметили в департаменте госдоходов региона, их не прошли 1329 заявителей. Их документы были отклонены.

«Основными причинами является — погашение задолженности в течение 12 месяцев, то есть были платежи. Хотя это одно из условий, далее идет документ об урегулировании, сама процедура урегулирования не проведена, далее наличие имущества и наименьший процент сидит по пороговой сумме», — Сергей Сальник, и.о. руководителя управления Департамента госхоходов Костанайской области.

На сегодня статус «банкрота» официально получили 301 житель региона. Самой маленькой списанной суммой в Костанайской области стали 87 тыс. тенге, которую накопил житель Аркалыка и смог доказать, что выплачивать он их банку не сможет, а самой большой — 48 млн тенге. Эту сумму накопил житель областного центра, который взял кредиты еще 15 лет назад на развитие своего бизнеса. Сейчас всем этим людям списали в общем 428 млн тенге, но под контролем фискалов они останутся еще несколько лет.

«Невозможность получить кредит в течении 5 лет, так же они не могут повторно подавать на банкротство в течении 7 лет и в период трех лет признанные банкротами будут проводиться мониторинг финансового состояния должника», — рассказал Сергей Сальник.

Еще 166 заявлений от костанайцев в департаменте госдоходов области находятся на контроле. Так, отмечают специалисты, они принимают и новые заявления. Примерно 3-4 в неделю. Сделать это можно через «egov.kz «, в отделении ЦОНа, через мобильное приложение e-salyq Аzamat.

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