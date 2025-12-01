На заседании координационного совета по вопросам дорожной безопасности под председательством Генерального прокурора обсуждены меры по снижению аварийности. Представленные данные вызывают серьёзную тревогу: 81% виновников ДТП ранее неоднократно привлекались к ответственности за нарушения ПДД.

В числе приведённых примеров — водитель с 32 нарушениями за год, в том числе 13 случаев превышения скорости: выезд на встречную полосу завершился трагедией — погибли сам водитель и двое пассажиров. В другом случае автомобилист, 30 раз превышавший скорость, совершил наезд на пешехода со смертельным исходом.

В качестве системной меры участники заседания предложили внедрить балльную систему учёта нарушений ПДД , полностью интегрированную в государственные цифровые сервисы. Предполагается, что она позволит оперативно выявлять злостных нарушителей и временно лишать их права управления при достижении установленного порога баллов. Кроме того, при накоплении критической «оценки риска» водителей планируется направлять на повторную сдачу экзаменов, что, по задумке, должно повысить уровень подготовки и дисциплину на дорогах.

По итогам совещания ответственным органам поручено проработать нормативные и технические решения для запуска балльной системы и усиления профилактики грубых нарушений — прежде всего превышения скорости, выезда на встречную полосу и игнорирования требований разметки и сигналов светофора. Главная цель — сократить смертность и тяжесть последствий ДТП за счёт адресного воздействия на системных нарушителей.

