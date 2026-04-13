Сколько платят в «Жасыл ел»: озвучены зарплаты участников в Костанае

В Костанае озвучили размер заработной платы участников проекта «Жасыл ел». В этом году финансирование программы составило более 57 млн тенге.

Сколько получают участники

Заработная плата зависит от возраста:

— от 16 до 18 лет — около 118 тысяч тенге

— от 18 лет — около 120 тысяч тенге

Указанные суммы начисляются до вычета обязательных налогов.

График работы

Для несовершеннолетних предусмотрен облегчённый режим:

— 36 часов в неделю

— с 9:00 до 16:00

Для участников старше 18 лет:

— 40 часов в неделю

— с 9:00 до 17:00

В течение дня предусмотрены перерывы на отдых и обед.

Контроль условий труда

За соблюдением условий следят бригадиры. Как отмечают организаторы, переработки не допускаются, а график составлен с учётом возраста участников.

Проект продолжает оставаться востребованным среди молодежи, предоставляя возможность получить первый трудовой опыт и стабильный доход в летний период.