38 эпизодов. Дело серийного мошенника расследуют костанайские полицейские

Дело серийного мошенника расследуют костанайские полицейские. Мы рассказывали о том, как был задержан человек, который нажился на продаже нескольких крупных, но несуществующих партий медицинских перчаток. Как выяснилось сейчас, следователи уже выявили почти четыре десятка эпизодов мошенничества, совершенных подозреваемым, сообщает alau.kz Как рассказали сотрудники Департамента полиции Костанайской области, первые потерпевшие обратились к ним ещё в августе 2020-ого года. Следом потянулись и другие. В ходе расследования оперативникам удалось установить человека, который давал объявления о продаже медицинских перчаток и обуви по заниженным ценам. «Сам он приводит доводы о своей невиновности, но, при проверке, они не находят подтверждения. Обманутые люди, они не только жители Костанайской области, а со всех регионов Казахстана», — отметил сотрудник следственного управления ДП Костанайской области Серик Шарабасов.

Параллельно полицейские выявляли и новых потерпевших, сами выходили с ними на связь, выясняли, каким образом обмануты были они. Пострадавшие от действий мошенников люди сами создавали сообщества в соцсетях, куда добавляли все новых собратьев по несчастью. Сейчас по республике ездит спецгруппа, которая опрашивает потерпевших, и их показания приобщает к уже существующему делу.

«В настоящий момент 38 зарегистрировано, у нас имеется информация, что потерпевших намного больше. Около 25 фактов ещё будут регистрироваться, и возбуждаться уголовные дела. В отношении данного человека, который продавал брендовую обувь и резиновые перчатки по заниженным ценам на сайте OLX и на страничке своей в Instagram», — рассказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Пока известно, что своими действиями мошенник добыл примерно 9 миллионов тенге.

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