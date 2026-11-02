38 лет в эксплуатации: в многоэтажке Костаная заменят четыре старых лифта





В доме №9 восьмого микрорайона Костаная готовятся заменить четыре лифта, которые эксплуатируются уже 38 лет. На обновление оборудования предусмотрено более 60 млн тенге. Собственники будут возвращать средства в течение 15 лет.

По словам председателя ОСИ Натальи Маринковой, уведомление об истечении 25-летнего срока безопасной эксплуатации жильцы получили в мае 2024 года. Им предложили заменить оборудование через программу модернизации ЖКХ либо остановить лифты.

На первом собрании необходимого количества голосов собрать не удалось. Против выступали преимущественно собственники квартир на нижних этажах. Повторное собрание провели в феврале 2025 года.

«Еще раз люди обдумали. Потому что дом не делится там подвал, крыше — это мое, это не мое, а мы в середине ничего не делаем. Это наш общий дом», — рассказала Наталья Маринкова.

Председатель ОСИ отмечает, что оборудование сильно изношено. Лифты регулярно останавливаются, иногда на несколько дней. Часть остановок, по её словам, происходит по вине самих жильцов.

Платёж зависит от площади помещения

Программа модернизации ЖКХ доступна собственникам домов Костаная, в которых оформлен кондоминиум. Работы финансируются из местного бюджета с последующим возвратом средств.

Расходы распределяют между собственниками квартир и коммерческих помещений. Размер ежемесячного платежа зависит от площади недвижимости. По словам Натальи Маринковой, за её двухкомнатную квартиру платёж составит не более трёх тысяч тенге в месяц.

Жильцы выбрали местного подрядчика, который сейчас обслуживает лифты дома. Новое оборудование изготовят на заводе в Китае. Дизайн кабин предусматривает отделку из нержавеющей стали. Сейчас собственники ожидают изготовления и доставки лифтов.

Также жители рассматривают возможность через программу отремонтировать фасад и кровлю. Для этого в ближайшее время намерены провести обследование дома.

У 140 лифтов истёк срок эксплуатации

Всего в Костанае насчитывается более 500 лифтов. У 140 из них срок эксплуатации уже истёк.

По словам ведущего специалиста ТОО «ЖКХ-ремонт» акимата Костаная Алии Хайдар, в этом году жители стали активнее обращаться за обследованием оборудования и консультациями по его замене.

За последние два года через товарищество в городе заменили 20 лифтов на сумму более 300 млн тенге.

Получить консультацию об участии в программе модернизации можно в офисе ТОО «ЖКХ-ремонт» по адресу: улица Каирбекова, 75, кабинет №15.