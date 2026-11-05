От экспорта в Китай до нового парка: что меняется в Узункольском районе Костанайской области





В селе Троебратское Узункольского района реализуют два крупных инвестиционных проекта — завод по производству кормовой муки и цех лёгких стальных тонкостенных конструкций. На каждом предприятии создано по 15 рабочих мест.

Кормовую муку экспортируют в Китай

Завод ТОО «Алаш Т» открылся в прошлом году и постепенно наращивает объёмы производства. В сутки здесь перерабатывают 300 тонн сырья. Готовую продукцию поставляют в Китай.

По словам директора предприятия Марата Жилкайдарова, годовой объём составляет около 90 тысяч тонн. Состав продукции формируют с учётом требований покупателя.

«В состав входит пшеница — 80%, 18% — ячмень, 2% кальций. То есть то, что требует от нас покупатель, мы стараемся поддерживать», — рассказал он.

Сырьё предприятие закупает у местных аграриев, обеспечивая им дополнительный рынок сбыта урожая.

Ещё один инвестиционный проект в Троебратском — цех по производству лёгких стальных тонкостенных конструкций стоимостью 750 млн тенге. Его продукцию используют при возведении промышленных каркасов и ангаров, в том числе при строительстве молочно-товарных ферм.

В селе открыли центр досуга

В этом году в Троебратском начал работу центр досуга, строительство которого стартовало в 2023 году. В комплексе разместили кружки и секции, оснастив их новым оборудованием.

Среди направлений — мобилография. Школьники учатся обрабатывать фото и видео, монтировать ролики, готовить публикации и хранить материалы в облаке.

На месте пустыря появился парк

В Узунколе несколько месяцев назад открылся современный парк. По воспоминаниям жителей, в советское время здесь находилась популярная танцплощадка, однако затем территория много лет оставалась заросшим пустырём.

Теперь сюда приходят отдыхать семьями.

«Тут недалеко я живу. Хорошо, удобно. Приходим, отдыхаем вечерами. И внуков приводим, и сами для души», — поделилась местная жительница Гульжан Ахметова.

Во время посещения парка аким Костанайской области Кумар Аксакалов обсудил с жителями планы развития района. В частности, в следующем году планируют завершить ремонт районной больницы.

«Больницу ремонтируем районную. На будущий год мы её завершим. Ставим дополнительное оборудование, чтобы жители района обслуживались уже в других условиях», — сообщил глава региона.

Также аким поручил в следующем году завершить установку освещения на улицах райцентра и продолжить ремонт дорог в сёлах Узункольского района.

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