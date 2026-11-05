Мобильные переводы привлекли внимание налоговой: кому направили уведомления





В Казахстане по итогам камерального контроля мобильных переводов индивидуальным предпринимателям направили 25 537 уведомлений о выявленных расхождениях. Об этом сообщила представитель Комитета государственных доходов Дина Кусаинова, передаёт LS.

По её словам, сумма расхождений за первое полугодие 2026 года составила 460 млрд тенге. Ожидаемая сумма налогов — около 9 млрд тенге. Предприниматели уже подают дополнительные декларации и доначисляют налоги.

Всего информационные сообщения по мобильным переводам получили 274 318 человек. Как пояснила Кусаинова, сначала сообщение поступает в кабинет налогоплательщика. Отвечать на него не требуется. В дальнейшем, если предприниматель не скорректировал отчётность при наличии расхождений, ему направляют уведомление камерального контроля.

Сейчас такие уведомления выставлены предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим, по итогам первого полугодия.

В КГД напомнили: критерии контроля предусматривают поступление переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх последовательных месяцев. При этом общая сумма поступлений за этот период должна превышать 360 МРП — 1 557 000 тенге в 2026 году.

Ранее порог составлял 12 минимальных заработных плат, или 1,02 млн тенге. По словам представителя комитета, переход на расчёт в МРП связан с изменениями в Предпринимательском кодексе.

Налоговые органы также получили сведения о переводах физических лиц за третий квартал. Гражданам, попавшим под критерии контроля, направят информационные сообщения.

«Ожидаем, что физлица самостоятельно представят декларацию о доходах и имуществе формы 270.00 до 15 сентября 2027 года и отразят эти суммы», — сообщила Дина Кусаинова.

По её словам, лица, получавшие доход от предпринимательской деятельности без регистрации ИП, должны уплатить с него налог. Она уточнила, что в 2026 году действует прогрессивная шкала: ставка составляет 10%, а при превышении установленного порога — 15%.

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