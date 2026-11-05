В Костанае задержали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве 86-летнего мужчины

Мобильные переводы привлекли внимание налоговой: кому направили уведомления
В Казахстане по итогам камерального контроля мобильных переводов индивидуальным предпринимателям направили 25 537 уведомлений о...
Во дворе одного из домов в Костанае обнаружили тело 86-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбудили уголовное дело.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель. Ему 17 лет. Его водворили в изолятор временного содержания.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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