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В Костанае задержали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве 86-летнего мужчины

— Сегодня, 11:27
Изображение для новости: В Костанае задержали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве 86-летнего мужчины

Фото пресс-службы ДП Костанайской области


Во дворе одного из домов в Костанае обнаружили тело 86-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний местный житель. Ему 17 лет. Его водворили в изолятор временного содержания.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.



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