В Костанае изменились тарифы на вывоз мусора

Мобильные переводы под контролем: что изменится для костанайцев с 10 ноября
С 10 ноября в Казахстане изменится порядок контроля мобильных переводов. Пороговая сумма, учитываемая при выявлении...
С 25 октября 2026 года в Костанае действуют новые тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов для населения.
Ежемесячная плата для жителей благоустроенного сектора составляет 769,5 тенге с человека, для жителей неблагоустроенного сектора — 917,8 тенге с человека . В обе суммы включён НДС.
Тарифы утверждены решением Костанайского городского маслихата от 9 октября 2026 года № 276.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.