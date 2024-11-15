В Костанае изменились тарифы на вывоз мусора





С 25 октября 2026 года в Костанае действуют новые тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов для населения.

Ежемесячная плата для жителей благоустроенного сектора составляет 769,5 тенге с человека, для жителей неблагоустроенного сектора — 917,8 тенге с человека . В обе суммы включён НДС.

Тарифы утверждены решением Костанайского городского маслихата от 9 октября 2026 года № 276.