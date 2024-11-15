Дождь, снег и морозы до −18: каким будет ноябрь в Костанайской области

Ноябрь в Костанайской области ожидается на 1–2 градуса теплее нормы. Однако уже к концу первой декады синоптики прогнозируют осадки и заметное похолодание.
По словам начальника отдела метеопрогнозов областного филиала «Казгидромета» Антонины Шибаршиной, северо-западный активный циклон принесёт дождь с переходом в снег. Осадки ожидаются умеренные, местами сильные. Возможны гололёд, низовые метели и усиление ветра до 15–28 метров в секунду. Ночью температура опустится до −8…−13 градусов, днём также установится минусовая температура.
Вторая волна холода ожидается в третьей декаде ноября. Ночью прогнозируется −10…−18 градусов, днём — −2…−7.
По климатическим данным, постоянный снежный покров в регионе обычно устанавливается в конце ноября. Синоптики советуют автомобилистам не затягивать с заменой летних шин на зимние.
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