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До +14 градусов: погода в Костанайской области

— Сегодня, 17:17
Изображение для новости: До +14 градусов: погода в Костанайской области

pixabay.com


Днём на западе и севере Костанайской области ожидается небольшой дождь. Ночью и утром на востоке и юге — туман. Южный ветер — 9–14 м/с, днём на западе и севере порывы достигнут 15–20 м/с.

Ночью температура составит −2…−7 градусов, на западе и севере — до +2. Днём воздух прогреется до +6…+11, на юге — до +14 градусов.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Южный ветер — 9–14 м/с. Ночью ожидается −2…−4 градуса, днём — +9…+11.



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