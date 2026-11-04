До +14 градусов: погода в Костанайской области

«Желающих много»: министр объяснил ажиотаж вокруг ипотеки «Умай»
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев объяснил ажиотаж вокруг ипотечной программы «Умай» большим числом желающих...
Днём на западе и севере Костанайской области ожидается небольшой дождь. Ночью и утром на востоке и юге — туман. Южный ветер — 9–14 м/с, днём на западе и севере порывы достигнут 15–20 м/с.
Ночью температура составит −2…−7 градусов, на западе и севере — до +2. Днём воздух прогреется до +6…+11, на юге — до +14 градусов.
В Костанае — переменная облачность, без осадков. Южный ветер — 9–14 м/с. Ночью ожидается −2…−4 градуса, днём — +9…+11.
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