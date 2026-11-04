Костанайский «Карнавал» завоевал Гран-при на международном конкурсе в Алматы





Танцевальный ансамбль «Карнавал» вернулся в Костанай с наградами международного конкурса хореографического искусства «Алматы би жұлдыздары». Сегодня утром на железнодорожном вокзале участников встретили родители.

В поездке участвовали 130 воспитанников в возрасте от девяти до семнадцати лет. По словам руководителя ансамбля Шамиля Фахрутдинова, дорога и выступления потребовали немало сил, однако результатом коллектив остался доволен.

«Мы показывали конечно огромную программу, практически в каждой номинации получили гран-при. Дети счастливы потому что они все с медалями, с дипломами, а это очень важно для того чтобы дети почувствовали себя уверенными в творческой жизни», — рассказал Шамиль Фахрутдинов.

К конкурсу ребята готовились всё лето, занимаясь даже по выходным. Воспитанницы Олеся Абраменко и Виктория Ким признались, что выступать среди сильных команд было волнительно. Для них соревнование такого масштаба стало первым.

Одними из отмеченных жюри постановок стали «Детство» и «Прогулка». Танец «Детство» принёс первое место, а «Прогулка» — Гран-при. По словам педагога-хореографа, технически сложные номера требовали серьёзной подготовки, а известие о наградах вызвало у детей слёзы радости.

Руководитель ансамбля также отметил поддержку родителей. Именно они организовали праздничную встречу коллектива на вокзале.

«Карнавал» уже планирует новые поездки. В 2027 году ансамбль намерен выступить в Актау и Баку.

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