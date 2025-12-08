Тысячи флаконов и оружие: в Казахстане пресекли незаконный сбыт препаратов





В октябре полиция пресекла каналы поставок и незаконного распространения препаратов в нескольких регионах Казахстана. Среди задержанных — владельцы и сотрудники фармацевтических компаний, курьеры и представители криминалитета, сообщили в МВД.

В Кокшетау, Щучинске и курортной зоне Бурабай одновременно задержали 11 человек.

«Проведены одновременные задержания участников преступной группы, которые наладили поставку и распространение препаратов в Кокшетау, Щучинске и курортной зоне „Бурабай“. Всего задержаны 11 фигурантов, в числе которых владельцы и работники фармацевтических компаний, курьеры и другие лица», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

При обысках, по данным ведомства, изъяли свыше 50 тысяч флаконов препарата «Тропикамед» и порядка четырёх тысяч подобных средств. Также обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, несколько автомобилей и крупную сумму денег, в том числе в иностранной валюте.

В Караганде и Темиртау задержали ещё десять человек. По информации МВД, в группу входили представители местного криминалитета.

«Собраны доказательства их причастности к сбыту сильнодействующих психотропных препаратов на территории Карагандинской области», — заявил Куандык Алпыс.

Во время обысков полицейские изъяли психоактивные вещества, травматическое и холодное оружие. Проводится досудебное расследование.

В МВД сообщили, что продолжат работу по выявлению незаконных схем распространения препаратов и установлению их организаторов.

Костанайский «Карнавал» завоевал Гран-при на международном конкурсе в Алматы Танцевальный ансамбль «Карнавал» вернулся в Костанай с наградами международного конкурса хореографического искусства «Алматы би жұлдыздары»....

Участки под будущую застройку: о чём предупредят владельцев в Костанае Владельцев участков, попадающих под будущую застройку в Костанае, предупредят об изъятии за полгода до принятия...