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Участки под будущую застройку: о чём предупредят владельцев в Костанае

— Сегодня, 14:39
Изображение для новости: Участки под будущую застройку: о чём предупредят владельцев в Костанае

alau.kz


Владельцев участков, попадающих под будущую застройку в Костанае, предупредят об изъятии за полгода до принятия официального решения. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев. При этом конкретные сроки начала выкупа пока не названы.

Ранее аким заявлял, что на таких участках не будут выдавать архитектурно-планировочные задания на строительство, чтобы избежать дополнительных расходов бюджета при последующем выкупе. Возведение пристройки или бани может увеличить стоимость недвижимости и размер компенсации.

Комментируя этот вопрос, Жундубаев подчеркнул, что возможности собственников определяются законодательством.

«На самом деле оно все регулируется законом», — отметил аким.

По его словам, стремление избежать лишних затрат государства не отменяет предусмотренных законом прав владельцев недвижимости.

«Если человек имеет право, если законодательство не противоречит, я думаю, он может что-то оформить, что-то сделать», — сказал Марат Жундубаев.

Вместе с тем аким отметил, что собственникам необходимо учитывать планы дальнейшего развития территории.



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