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Сигареты на 10,6 млн тенге пытались незаконно ввезти в Костанайскую область

— Сегодня, 12:25
Изображение для новости: Сигареты на 10,6 млн тенге пытались незаконно ввезти в Костанайскую область

alau.kz


На автомобильном пункте пропуска «Кайрак» пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии табачной продукции. Мероприятия провели сотрудники департамента экономических расследований по Костанайской области совместно с Пограничной службой КНБ РК.

26 сентября 2026 года при пограничном контроле в автомобиле Volvo, въезжавшем в Казахстан, обнаружили тысячу блоков безакцизных сигарет пяти наименований. Всего из незаконного оборота изъяли 10 тысяч пачек на сумму 10,6 млн тенге.

В ведомстве напомнили, что при обороте табачных изделий необходимо оформлять уведомление о ввозе товаров и акт приёма-передачи. Перемещение и оборот продукции без этих документов, а также с нарушением правил маркировки средствами идентификации запрещены.



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