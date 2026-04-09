Повышение МЗП до 110 тысяч тенге увеличит расходы бизнеса на зарплаты





Увеличение минимальной заработной платы до 110 тысяч тенге добавит частным компаниям порядка 426–430 млрд тенге расходов на оплату труда. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт LS.

По его словам, одновременно у юридических лиц увеличатся вычеты по корпоративному подоходному налогу. Благодаря этому налоговые платежи сократятся примерно на 60–68 млрд тенге.

«Соответственно, по себестоимости продукции особого роста не будет», — заявил вице-министр.

Повышение МЗП также повлияет на социальные выплаты. Как пояснил Амрин, предельный доход, учитываемый при расчёте выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет, сейчас составляет семь МЗП — 595 тысяч тенге. Максимальная выплата при этом составляет около 214 тысяч тенге в месяц.

После увеличения минимальной зарплаты, по словам вице-министра, максимальный размер выплаты вырастет примерно до 308–310 тысяч тенге в месяц.

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