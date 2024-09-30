Наркотики в боксёрской груше: костанаец получил семь лет колонии





В Костанае 29-летнего Александра Неруша приговорили к семи годам лишения свободы по делу о наркотиках, спрятанных в боксёрской груше. Дело рассмотрел городской суд №2. О задержании мужчины, перевозившего запрещённое вещество в автомобиле, областная полиция сообщила в начале сентября.

Нерушу предъявили обвинения в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в целях сбыта в особо крупном размере, совершённых группой лиц по предварительному сговору.

Государственный обвинитель Ерлан Мустафин заявил, что вина подсудимого подтверждается материалами дела и доказательствами, собранными во время досудебного расследования. По версии обвинения, килограмм марихуаны предназначался для дальнейшего сбыта. Помимо объёма партии, на это, как утверждала сторона обвинения, указывали обнаруженные при обыске инструменты для расфасовки наркотиков.

Защита оспаривала наличие цели сбыта. Адвокат настаивал, что большой объём изъятого вещества сам по себе не доказывает намерение его продать. По позиции защиты, объективных доказательств подготовки наркотиков к реализации в материалах дела не было.

Сам Неруш утверждал, что хранил марихуану для личного употребления.

«Прошу вас, уважаемый Суд, судить меня справедливо, так как, я действительно для себя хотел оставить. Все. Мне больше нечего сказать», — заявил подсудимый в последнем слове.

При назначении наказания суд учёл наличие у мужчины на иждивении малолетнего ребёнка как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Александру Нерушу назначили семь лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.