Лекарства закуплены, а пациенты платят сами: Бектенов назвал такую ситуацию недопустимой

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минздраву обеспечить полный цифровой контроль движения лекарств — вплоть до их выдачи пациентам. На заседании Правительства он подчеркнул, что учёт препаратов должен подтверждаться их фактическим получением.
Доля лекарственного обеспечения через «Социальный кошелёк» превысила 80%. По словам главы Правительства, применение электронных рецептов и цифрового подтверждения выдачи лекарств необходимо расширять.
«Недопустимо, чтобы при наличии закупленных лекарственных средств пациенты не получали их вовремя либо покупали бы их за собственный счет», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр также указал на необходимость заранее выявлять нехватку лекарств и оперативно перераспределять их между медицинскими организациями, чтобы не допускать перебоев в лечении.
Одним из инструментов контроля стала система маркировки лекарственных средств, внедрённая с 2024 года. Она позволяет отслеживать движение препаратов, контролировать остатки и выявлять нарушения.
Минздраву поручено усилить контроль за соблюдением предельных цен и пресекать ценовые злоупотребления. Механизм маркировки также необходимо использовать для выявления и пресечения незаконной продажи препаратов, предназначенных для бесплатной выдачи.
Главным результатом этой работы Бектенов назвал своевременное и гарантированное получение пациентами необходимых лекарств, полный охват нуждающихся и рациональное использование бюджетных средств.
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