Лекарства закуплены, а пациенты платят сами: Бектенов назвал такую ситуацию недопустимой





Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минздраву обеспечить полный цифровой контроль движения лекарств — вплоть до их выдачи пациентам. На заседании Правительства он подчеркнул, что учёт препаратов должен подтверждаться их фактическим получением.

Доля лекарственного обеспечения через «Социальный кошелёк» превысила 80%. По словам главы Правительства, применение электронных рецептов и цифрового подтверждения выдачи лекарств необходимо расширять.

«Недопустимо, чтобы при наличии закупленных лекарственных средств пациенты не получали их вовремя либо покупали бы их за собственный счет», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также указал на необходимость заранее выявлять нехватку лекарств и оперативно перераспределять их между медицинскими организациями, чтобы не допускать перебоев в лечении.

Одним из инструментов контроля стала система маркировки лекарственных средств, внедрённая с 2024 года. Она позволяет отслеживать движение препаратов, контролировать остатки и выявлять нарушения.

Минздраву поручено усилить контроль за соблюдением предельных цен и пресекать ценовые злоупотребления. Механизм маркировки также необходимо использовать для выявления и пресечения незаконной продажи препаратов, предназначенных для бесплатной выдачи.

Главным результатом этой работы Бектенов назвал своевременное и гарантированное получение пациентами необходимых лекарств, полный охват нуждающихся и рациональное использование бюджетных средств.