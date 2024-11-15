Пациент не должен искать ответы: Бектенов поручил сделать получение бесплатных лекарств понятным

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минздраву обеспечить понятный и удобный порядок получения бесплатных лекарств. На заседании Правительства он подчеркнул, что пациенты должны знать, какие препараты им положены, где и когда их можно получить и куда обращаться при возникновении трудностей.
Особое внимание глава Правительства уделил людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо непрерывное лечение. При замене привычного лекарства препаратом другого производителя пациентам должны доступно объяснять причины замены и правила применения.
«Особенно это важно для родителей тех детей, которые нуждаются в длительном или постоянном лечении. Недостаток информации и административные процедуры не должны становиться проблемой для пациента с серьезными заболеваниями. Это основное правило для Министерства здравоохранения», — отметил Олжас Бектенов.
Премьер-министр также поручил усилить контроль за качеством и безопасностью лекарств. Минздрав должен постоянно отслеживать жалобы граждан на недостаточную эффективность препаратов и побочные реакции.
«Пациенты должны быть абсолютно уверены в качестве препаратов», — подчеркнул глава Правительства.
С 1 января 2027 года расширяются надзорные полномочия в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. Бектенов поручил министерству обеспечить полную готовность к их применению и использовать маркировку для оперативного выявления нарушений.
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