«Должны остановить отток»: почему доплаты вводят не для всех медиков Казахстана





Министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила, почему доплаты за непрерывный стаж вводят для участковых врачей и других специалистов первичной медико-санитарной помощи, а не для всех медработников. По её словам, эта мера необходима для сокращения дефицита кадров и оттока сотрудников, сообщает Informburo.kz.

На брифинге в Правительстве министр отметила, что сменяемость специалистов ПМСП в течение 12 месяцев достигает 50%. Участковые врачи и медсёстры испытывают высокую нагрузку, в том числе при посещении пациентов на дому и работе на закреплённых участках.

«Мы сейчас вводим доплаты за непрерывный стаж работы в ПМСП. Потому что должны остановить отток, который происходит, повысить привлекательность профессии. Именно через эти прогрессивные механизмы мы планируем решить вопрос», — сказала Акмарал Альназарова.

Новые выплаты также предусмотрены для социальных работников и патронажных медсестёр, которые ранее не получали таких надбавок. При этом в стационарах подобные доплаты действуют уже несколько лет. Оплата труда узких специалистов также зависит от стажа и места работы, а в сельской местности предусмотрены дополнительные надбавки.

По словам главы Минздрава, с 2020 года зарплаты практически всех медицинских специалистов выросли в два с половиной раза. С 2025 года ведомство начало поэтапно повышать надбавки с учётом кадрового дефицита, текучести сотрудников и психоэмоциональной нагрузки.

С 1 января увеличили доплаты за психоэмоциональную и физическую нагрузку сотрудникам скорой помощи. Также с начала года более 24 тысяч работников инфекционной службы получили повышенные надбавки за труд в особых условиях. Их размеры определили отдельно для врачей, среднего и младшего персонала. В 2025 году повысили и тарифы по инфекционной службе.

Отвечая на вопрос о возможной замене прежних доплат новыми, Альназарова подчеркнула, что выплаты не должны подменять друг друга. Сначала формируется должностной оклад, затем начисляются предусмотренные нормативными актами надбавки с учётом стажа и квалификации.

«Сегодня средняя зарплата врачей равна средней по экономике. И наша задача – поэтапно ее повышать выше среднеэкономического уровня», — пояснила министр.