«Свою беззубость показывать не надо»: аким Костаная потребовал наказать виновных в расклейке афиш на остановках





В Костанае участились жалобы на рекламные плакаты и объявления, размещённые на остановочных павильонах. Обращения поступают в ситуационный центр iKomek. В частности, горожане жалуются на концертные афиши, наклеенные на стёкла остановок.

На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев вновь поднял вопрос несогласованной расклейки рекламы. По мнению городских властей, такие объявления портят внешний вид государственного имущества, а их удаление требует значительных усилий.

В городском управлении полиции пояснили, что установить виновных непросто. По информации полицейских, организаторы концертов находятся в Астане или Алматы, а размещением рекламы занимается цепочка наёмных работников. Рекламные агентства координируют их онлайн, при этом непосредственно расклеивают плакаты преимущественно местные студенты.

Аким потребовал от полиции совместно с отделом культуры разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

«Я говорю разберитесь и накажите! Мне не надо, что вы принесете там объяснительную, кто у вас находится в Астане или в Алматы. Чтобы наказали! Понято да? С культурой вместе. Я вам одно говорю, мы другое говорите. Свою беззубость показывать не надо. Нет — концерт тогда надо ставить под вопрос», — заявил Марат Жундубаев.

Глава города напомнил, что для рекламы предусмотрены специальные места для афиш и информационные LED-экраны.

«Отдирать, отмывать — это очень тяжело. Должна быть дисциплина», — подчеркнул аким.

Ещё 350 многоэтажек Костаная ждут обновления фасадов В Костанае завершился сезон бюджетного ремонта многоэтажных домов. В план включили 17 зданий: в одних...