«Как можно писать самим на себя жалобы?»: аким Костаная высказался о претензиях жителей к ПКСК





За минувшую неделю в службу «Айкомек» в Костанае поступило свыше 1500 обращений. Среди наиболее частых — жалобы на работу домоуправляющих организаций и содержание общедомового имущества. Эти вопросы относятся к компетенции отдела жилищных отношений.

На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев поручил активнее работать с организациями, которые ненадлежащим образом содержат дома. Он также призвал жителей участвовать в управлении общим имуществом: проводить собрания, вносить предложения и при необходимости менять управляющих.

«Они хотят чтобы мы приходили и вносили предложения, по заявлениям того-то или кого-то наругать или еще что-то сделать. Поэтому, ПКСК и ОСИ не должны самоустраняться здесь!» — заявил аким.

Среди других актуальных проблем — уличное освещение, неработающие светофоры и отключения электроэнергии.

Представитель «ЭПК-Форфайт» сообщил, что о плановых отключениях предупреждают за три дня. По данным предприятия, в октябре количество таких отключений сократилось до 20 против 30 за аналогичный месяц прошлого года.