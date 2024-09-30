«Дом валится»: жители многоэтажки в Костанае готовы возвращать деньги за ремонт 15 лет





В Костанае жители многоэтажек готовят проекты капитального ремонта по государственной программе модернизации ЖКХ. Её оператор — ТОО «ЖКХ-ремонт». Работы финансируются, как правило, из местного бюджета, а собственники возвращают средства в течение 15 лет. Размер ежемесячного платежа зависит от площади квартиры.

Как пояснила ведущий специалист товарищества Алия Хайдар, для участия необходимо решение общего собрания жильцов. Собственники самостоятельно выбирают проектную организацию, подрядчиков, технический и авторский надзор. Обязательное условие — оформленный кондоминиум.

Проектно-сметную документацию уже подготовили жители домов по адресам: Станционная, 64, Шаяхметова, 144, Майлина, 24 и Победы, 207. Часть проектов прошла государственную экспертизу. Теперь собственники ожидают финансирования.

Около 150 млн тенге в следующем году рассчитывают получить и жители четырёхэтажного дома №65 по улице Станционной в районе Костанай-2. В прошлом году они вышли из ПКСК и создали ОСИ. По словам местной жительницы Светланы Ковязиной, которая живёт здесь 64 года, зданию необходим капитальный ремонт.

«Большинство пугает. Но, мы понимаем, что у нас другого выхода нет в проект ренновации мы не входим, поэтому нам ремонт просто необходим. Дом валится, просто, в верхние этажи затекает все. Не то что фасад, кирпич вываливается. В общем, дом в плачевном состоянии», — рассказала она, отвечая на вопрос о стоимости работ.

Собственники намерены обновить кровлю, фасад, подъезды и инженерные сети. В доме расположены 58 квартир и несколько магазинов. По предварительным расчётам, ежемесячный платёж Светланы Ковязиной за двухкомнатную квартиру после ремонта составит не больше 20 тысяч тенге.

На совещании аким Костаная поручил в 2027 году поддержать жителей, решивших ремонтировать дома через «ЖКХ-ремонт», независимо от возможностей бюджета.

При этом задолженность участников программы уже превышает 75 млн тенге. По словам Алии Хайдар, сначала должникам звонят и напоминают о платежах. Если реакции нет, дело передают в суд.

В товариществе также пояснили, что при продаже квартиры или коммерческого помещения прежний собственник должен сообщить покупателю о проведённом ремонте и дальнейших ежемесячных платежах. Договор заключается с ОСИ, а обязательства по оплате, по информации оператора, сохраняются за помещением.

Несмотря на задолженность, «ЖКХ-ремонт» продолжает принимать новые заявки. Получить консультацию можно по адресу: улица Каирбекова, 75, кабинет №15.