Ночью до −8, днём до +10: какая погода ждёт Костанайскую область

«Дом валится»: жители многоэтажки в Костанае готовы возвращать деньги за ремонт 15 лет
В Костанае жители многоэтажек готовят проекты капитального ремонта по государственной программе модернизации ЖКХ. Её оператор...
В Костанайской области 4 ноября ожидается погода без осадков.
Ночью и утром на севере и востоке региона прогнозируют туман. Ветер юго-западный, южный, 7–12 м/с. Температура ночью составит −3…−8 градусов, днём потеплеет до +5…+10.
В Костанае — переменная облачность, без осадков. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью ожидается −4…−6 градусов, днём — +6…+8.
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