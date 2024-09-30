Переводы вместо чеков: в Костанае усиливают контроль за продавцами

Более сотни обращений о невыдаче фискальных чеков поступило в управление государственных доходов по Костанаю. По данным ведомства, жалоб становится больше. Покупатели сообщают, что продавцы просят оплатить товар переводом вместо оплаты через терминал.
На фоне обращений налоговики усиливают контроль и проводят тематические проверки. Нарушения выявляют с помощью тайных покупателей.
Как рассказала руководитель отдела управления государственных доходов по Костанаю Бакытгуль Кокиева, иногда продавцы спрашивают покупателей, зачем им нужен чек, хотя его выдача обязательна. Жалобы поступают и от арендаторов квартир: после перевода денег за жильё им не выдают фискальный чек.
«За невыдачу чека предусмотрена у нас административная ответственность. На первый раз идет предупреждение. Если повторные нарушения в течение года, то это уже штраф», — пояснила Бакытгуль Кокиева.
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