«Хотела сэкономить»: покупка в TikTok обернулась проблемой для жительницы Костанайской области





С начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области поступило свыше тысячи обращений. Число жалоб, связанных с возвратом и обменом товаров, увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве напоминают: чек помогает подтвердить покупку у конкретного продавца. Без этих сведений специалистам сложнее оказать помощь. Особенно часто трудности возникают при приобретении товаров через социальные сети.

Заместитель руководителя департамента Асем Нургали рассказала о женщине, которая заказала товар через TikTok, но получила только подтверждение денежного перевода.

«Я хотела сэкономить, там было дешевле, чем в магазине. Что мне теперь делать?» — привела слова покупательницы Асем Нургали.

По словам специалиста, установить продавца по имеющимся данным не удалось, поэтому провести проверку департамент не мог. Женщине посоветовали обратиться в правоохранительные органы, выяснить информацию о продавце, а затем повторно подать обращение.

Жалобы поступают и на качество продуктов питания. В частности, потребители сообщали об испорченной рыбе, детском питании и сухих завтраках. При этом срок годности товаров, по словам заявителей, ещё не истёк.

«Потребители к нам обращались, именно по факту испорченного товара, то есть там срок годности был нормальный, но сам товар был кислый или еще что-то, может хранение было не то», — рассказала Асем Нургали.

Такие обращения направляют в органы санитарно-эпидемиологического контроля. Если нарушение подтверждается, потребители могут повторно обратиться в департамент для решения вопроса о возврате денег.

В управлении государственных доходов пояснили, что за невыдачу фискального чека впервые предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года штраф для малого бизнеса составляет 20 МРП, для среднего — 30 МРП, для крупного — 40 МРП.

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