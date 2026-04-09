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Кому повысят зарплаты в Казахстане: законопроект одобрили в первом чтении

— Сегодня, 12:09
Изображение для новости: Кому повысят зарплаты в Казахстане: законопроект одобрили в первом чтении

Фото alau.kz


Курултай одобрил в первом чтении законопроект по вопросам ветеринарии. Разработанные по инициативе депутатов поправки направлены на обновление отрасли и расширение социальной поддержки ветеринарных специалистов.

Документ предусматривает ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск с выплатой пособия на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов.

Также предлагается установить ежемесячные доплаты за учёную степень по ветеринарии по основному месту работы. Для кандидатов наук они составят 17 МРП, для докторов наук — 34 МРП.

Кроме того, законопроект предусматривает создание ветеринарной палаты — общественной организации, которая будет представлять и защищать права и профессиональные интересы ветеринарных врачей, вести их учёт и содействовать повышению квалификации.



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