Укрыться от преследователя в магазине: в Казахстане предложили создать «Точки доверия»

В Казахстане предлагают запустить общественный проект PANA — сеть безопасных мест, где женщины и дети смогут укрыться от насилия или преследования. «Точки доверия» планируют организовать в магазинах у дома, аптеках, офисах ОСИ и КСК. Об этом говорится в депутатском запросе министрам труда и социальной защиты населения, а также культуры и информации.
Участвующие в проекте объекты обозначат специальным знаком PANA. При обращении за помощью персонал должен действовать по протоколу «Три шага»: увести человека в служебное помещение, оградить от агрессора, оказать первую помощь и вызвать соответствующие службы.
Как отмечается в запросе, проект предполагает использование уже существующих помещений и не требует бюджетных расходов на строительство и содержание новых объектов. По словам авторов обращения, МВД поддерживает инициативу, а сотрудники точек получат статус общественных помощников ведомства.
Для координации помощи предлагается подключить PANA к платформе FSM Social, объединяющей прокуратуру, МВД, центры поддержки семьи и кризисные центры. Это позволит профильным службам одновременно получать сигнал о преследовании или угрозе насилия и отслеживать дальнейшую работу по обращению.
При этом общественные помощники, согласно предложенной схеме, смогут только направлять первичный сигнал. Доступа к государственным базам данных у них не будет.
По информации, приведённой в запросе, Астана, Кокшетау и Темиртау готовы к пилотному запуску. Однако, как утверждают авторы обращения, министерства не предоставляют необходимый доступ к платформе.
В запросе потребовали обеспечить подключение проекта к FSM Social, выделить отдельный IP-адрес и односторонний технический канал для общественных помощников в пилотных городах.
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