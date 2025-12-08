Дожди, снег и гололёд: в Казахстане ухудшится погода 5–7 ноября

Антициклон, сохранявший погоду без осадков, покидает Казахстан. На смену ему придёт глубокая ложбина северного циклона. В ближайшие три дня погода ухудшится сначала на западе, затем и на остальной территории страны.
Пройдут дожди, в северных регионах ожидаются дождь и снег, гололёдные явления. На западе и северо-западе 5–6 ноября прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега. На юге и в центре 6 ноября — сильный дождь. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром — туманы.
На западе температура ночью составит 0…+7 градусов, днём — +3…+14. На северо-западе ночью прогнозируется −8…−1 градус, днём — +1…+15.
На севере и в центре ночная температура повысится с −8…−3 до +1…+6 градусов, а дневная понизится с +5…+13 до +1…+10.
На востоке ночью потеплеет с −8…−3 до 0…+5 градусов, днём — с +3…+8 до +7…+12. На юге и юго-востоке существенных изменений температуры не ожидается.
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