«Желающих много»: министр объяснил ажиотаж вокруг ипотеки «Умай»





Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев объяснил ажиотаж вокруг ипотечной программы «Умай» большим числом желающих и недостаточным финансированием, сообщает Informburo.kz.

На брифинге в правительстве министр сообщил, что в официальной очереди «Отбасы банка» находятся 870 тысяч человек. При этом объёмов строительства пока недостаточно, чтобы одновременно обеспечить жильём всех очередников.

По словам Нагаспаева, выделенных на программу траншей не хватило. При приёме заявок также возникли технические трудности: система не справилась с большим количеством одновременных обращений. В дальнейшем финансирование планируют постепенно увеличивать. Министр считает, что для решения жилищного вопроса нужны новые программы и более доступные кредиты.

В этом году в Казахстане планируют построить 18 млн квадратных метров жилья. Как отметил глава ведомства, объёмы строительства ежегодно растут.

Стоимость государственного социального жилья регулирует министерство. В среднем она составляет 335 тысяч тенге за квадратный метр, при этом зависит от региона. Цены на жильё частных застройщиков государство устанавливать не может, подчеркнул Нагаспаев.

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