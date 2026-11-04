В Рудном мужчину осудили за убийство, а подростка — за недонесение





В Костанайской области суд присяжных вынес приговор по делу об убийстве в Рудном.

Подсудимого А. признали виновным в умышленном убийстве и назначили ему девять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности.

По материалам дела, преступление произошло ночью 23 января 2026 года в подъезде дома на улице П. Корчагина. На фоне конфликта из-за 200 тысяч тенге мужчина нанёс потерпевшему У. многочисленные ножевые ранения. От полученных травм тот скончался на месте.

Несовершеннолетний Б., который находился этажом ниже и знал об убийстве, признан виновным в недонесении об особо тяжком преступлении. Суд назначил ему два года и восемь месяцев лишения свободы в учреждении для несовершеннолетних.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства. С осуждённого А. также взыскали компенсацию морального вреда в пользу отца и брата погибшего. Приговор не вступил в законную силу.

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